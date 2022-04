Starkes Gewerbesteuer-Plus

Etwa drei Millionen Euro betrugen die Gewerbesteuer-Einnahmen der Gemeinde im Jahr 2020. Im vergangenen Jahr waren es 7,3 Millionen Euro, ein sattes Plus von mehr als 138 Prozent. Mit dem prozentualen Plus nimmt Schöppingen den Spitzenplatz im Kreis Borken ein. Die Spanne reicht ansonsten von minus 4,1 Prozent (Stadtlohn) bis plus 120 Prozent (Reken).

