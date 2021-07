Statistik zeigt einen positiven Trend

Schöppingen

Prognosen sind immer mit Unwägbarkeiten behaftet. Das trifft in einem ganz besonderen Maße auch auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen zu. Viele Faktoren sorgen dafür, ob eine Kommune am Ende eines Jahres mehr Zu- oder Fortzüge zu verzeichnen hat. In Schöppingen sorgt die Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für zusätzliche Unsicherheit. Dennoch lässt sich ein positiver Trend erkennen.