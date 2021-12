Stellen für ZUE ausgeschrieben

Anzeigen in Netz nach kurzer Zeit wieder gelöscht

Schöppingen

Eigentlich schien alles klar: Am Monatsende sollte die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) am Standort Schöppingen ihre Türen schließen. Für Irritationen sorgen allerdings kurzfristig im Internet veröffentlichte Stellenanzeigen der DRK-Betreuungsdienste Westfalen-Lippe gGmbH. In ihr waren Stellen für eine Betreuungsleitung, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Erzieher ausgeschrieben.

Von Rupert Joemannund