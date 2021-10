Streit über Art der Bürgerbeteiligung

Bürgerwind Horstmar-Schöppingen will Bürgerstiftung einen Teil der Erlöse zukommen lassen

Schöppingen

Die Bürgerstiftung Schöppingen soll von den drei geplanten Windrädern der Bürgerwind Horstmar-Schöppingen GmbH & Co. KG profitieren. Das sieht zumindest der Vorschlag der Geschäftsführer vor, den sie am Montagabend in der Ratssitzung unterbreiteten.

Von Rupert Joemannund