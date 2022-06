Strom mit einem Schaufel-Wasserwerk

Windkraftkunst bauen und ausstellen: Ein großes Projekt für die Schüler der KIT-Talenteschmiede Schöppingen erfährt mit dem Global Wind Day auf Schloss Senden am 15. Juni seinen Höhepunkt.

Fang den Wind ein! So lautet das Motto des Global Wind Days am 15. Juni auf Schloss Senden. Die Veranstalter vom Schloss Senden e.V. versprechen einen dynamischen Tag, der ganz im Zeichen von praktischem Erforschen und lebendigem Austausch stehen soll. Da ließen sich die Kinder und Jugendlichen der KIT-Talenteschmiede Schöppingen nicht zwei Mal bitten und erarbeiteten gleich mehrere Projekte, die sie in Senden präsentieren werden.