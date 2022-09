Struwen, Karussell und Saft

Der Wettergott meine es nicht besonders gut mit den Veranstaltern des traditionellen Apfelfestes in Schöppingen. Dennoch hatte das Fest für die zahlreichen Gäste so einiges zu bieten.

Der Heimatverein bot frische Apfelstruwen in der Museumsscheune an.Immer konnte man Pantomime entdecken, die sich mal mehr, mal weniger auffällig am Straßenrand bewegten und dennoch immer wieder die Blicke der Besucher auf sich zogen.Die Voltgier-Abteilung des Schöppinger Reitervereins bot Übungen unter „fachfraulicher“ Anleitung an.Der Heimatverein war mit Kiepenkerlen vertreten und brachten die süßen Früchte unters Volk

Bereits am Samstag sorgte die Band „Faders Up“ auf der Open Air-Bühne am Historischen Rathaus vor vielen Gästen mit Songs aus Rock und Pop aus den vergangenen 40 Jahren für Konzertfeeling vom Feinsten. Am Sonntag drehte sich vieles um den Apfel.