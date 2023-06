15-jährige Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto gestorben

Eine 15-jährige Radfahrerin aus Osterwick ist am Donnerstag (8. Juni) mit einem Auto in der Schöppinger Bauerschaft Heven kollidiert. Nach ihrer Aufnahme in der Uniklinik Münster ist die Jugendliche später an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (8. Juni ) auf der Kreisstraße 62 in Höhe der Gärtnerei Ebbing in der Schöppinger Bauerschaft Heven. Die 15-Jährige wurde im Anschluss schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur Uniklinik Münster gefahren. Die Osterwickerin verstarb später an ihren Verletzungen, berichtet die Polizei am Freitagmorgen.

Nach Angaben der Polizei wollte die Radfahrerin gegen 16.30 Uhr von einer Hofeinfahrt auf die Kreisstraße 62 in Richtung Darfeld/Osterwick abbiegen. Dabei wurde die Jugendliche von einem aus Richtung Darfeld/Osterwick kommenden Auto erfasst, das ein 18-jähriger Stadtlohner fuhr.

Der Autofahrer erlitt einen Schock. Zur Unfallaufnahme zog die Polizei das Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Bochum hinzu. Die Kreisstraße musste im Unfallbereich für den gesamten Verkehr gesperrt werden.