30-jähriger Münsteraner bei Unfall auf Landstraße gestorben

In der Nacht zu Sonntag kam es auf einer Landstraße zu einem tödlichen Unfall. Ein 30-jähriger Münsteraner kam von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen zwei Bäume. Die alarmierten Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen.

Ein Mann aus Münster kam in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall auf einer Landstraße in Schöppingen ums Leben.

Wie die Polizei mitteilte, kam der 30 Jahre alte Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn der L 570 ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Wagen kam anschließend auf einem Grünstreifen zum Stillstand.

Ein Autofahrer, der die Unfallstelle in der Nacht passierte, wurde laut Polizei auf den Unfall aufmerksam und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 30-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb.