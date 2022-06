Urteil als Warnschuss

Gronauer Ehepaar begibt sich in Schöppingen auf gemeinsame Diebestour

Schöppingen

Vier Fahrradakkus hat der Gronauer am 30. August 2021 aus dem Fahrradladen an der Hauptstraße in Schöppingen mitgehen lassen. Verurteilt worden ist aber seine Ehefrau. Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls.

Von Rupert Joemann