Verein beantragt Förderung für LED-Technik

Der ASC Schöppingen rechnet für das laufende Jahr aufgrund gestiegener Strom- und Gaspreise mit Mehrkosten von 8000 bis 20 000 Euro. Deshalb möchte der Verein möglichst die Leuchtmittel in den Flutlichtanlagen auf LED-Technik umstellen. Der ASC hat mit Schreiben vom 9. Januar bei der Gemeinde einen Antrag auf finanzielle Förderung der Umstellung eingereicht.

„Die Kosten für Strom und Gas und die Entwicklung in den vergangenen Monaten überrollen uns derzeit, ein Blick in das neue Jahr 2023 ist für den ASC Schöppingen schon sehr beängstigend“, schreibt der Vorsitzende Lothar Zurholt an Bürgermeister Franz-Josef Franzbach. Das Gebot der Stunde sei, die laufenden Kosten für den Energieverbrauch massiv kleinzuhalten, so Lothar Zurholt.

Flutlichtanlage

Der Verein habe bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen. „Eine Umstellung der Flutlichtanlagen auf LED-Technik würde darüber hinaus den Stromverbrauch um bis zu 50 Prozent reduzieren.“

Lothar Zurholt erklärt, dass dem Verein bewusst sei, selbst einen finanziellen Anteil tragen zu müssen. „Der rasant schnellen und unüberschaubaren Entwicklung des Strom- und Gaspreises in den letzten Monaten ist es geschuldet, dass wir diesen Antrag erst zu einem doch sehr späten Zeitpunkt stellen“, heißt es in dem Schreiben.

Am 21. Januar treffen sich die Fraktionen zur traditionellen Haushaltsberatung. In diesem Rahmen werden üblicherweise auch die Anträge der Vereine besprochen, die im Vorjahr gestellt wurden.