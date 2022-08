Verrückte Idee wurde wahr

Karneval im Sommer – eine außergewöhnliche Idee, die der Neue Schöppinger Kolping Karneval Verein (NSKKV) jetzt in die Tat umgesetzt hat. Unter freiem Himmel feierten sie am Samstag ihren Karnevalsauftakt.

Mit Büttabend, Umzug und allem, was dazu gehört haben die Schöppinger Narren am Wochenende den Karneval nachgeholt.

„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“, so beginnt am Samstag der Büttabend des NSKKV. Nach zwei Jahren Coronapause kam dem Verein die Idee, seine verlorene Karnevalszeit im August nachzuholen – mit Büttabend, Umzug und allem, was dazu gehört.