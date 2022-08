Viele sind „Wiederholungstäter“

In den vergangenen beiden Jahren musste der Düstermühlenmarkt wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun erfolgt der Neustart mit dem bewährten Konzept und vielen bekannten Ausstellern.

Rund um den Stein, der ein Kirmes-Motiv aus früheren Zeiten des Düstermühlenmarkts zeigt, haben sich am Dienstag (v.l.) Brigitta Hülsken, Bernhard Hülsken, Julia Kerkhoff, Bernhard Lösing, Bianca Jugel und Ludger Kerkhoff getroffen. Die Veranstalter freuen sich, dass der Markt nach den Jahren der Corona-Zwangspause nun wieder Zehntausende Besucher nach Legden locken kann.

Zwei Jahre in Folge war es aufgrund der Corona-Pandemie am letzten August-Wochenende sehr ruhig rund um die Düstermühle in Legden. Keine Musik aus Festzelten und von Fahrgeschäften, kein Wiehern von Pferden und Gackern von Hühnern und auch keine Markthändler, die ihre teils durchaus kuriosen Waren lauthals feilbieten.