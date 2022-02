Vier Tatverdächtige festgenommen

Die niederländische Polizei hat am Dienstagmorgen in Enschede vier Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, an der Messerstecherei beteiligt gewesen zu sein, bei der am 28. November 2021 ein 31-jähriger Schöppinger schwer verletzt worden war. Der Mann war – wie berichtet – heftig blutend an der Oldenzaalstraat am Rand des Enscheder Stadtzentrums gefunden worden. Es stellte sich heraus, dass er niedergestochen worden war. Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurde der Schöppinger ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete sofort Ermittlungen ein. Die führten auf die Spur der vier Männer aus Enschede im Alter von 22, 25, 27 und 50 Jahren. Die Staatsanwaltschaft wird nun entscheiden, welche juristischen Schritte eingeleitet werden, teilt die niederländische Polizei mit.