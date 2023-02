Schöppingen

In Schöppingen ist auch am Rosenmontag Karneval gefeiert worden. Zudem ehrte NSKKV-Präsident Heiner Pahsen „die wahren Helden des Karnevals“. Ganz schön eng ist es am Rosenmontagvormittag im Saal des St.-Antonius-Hauses gewesen.

Von Rupert Joemann