Warteschlangen für die Knolle

In und an der Museumsscheune des Heimatvereins Schöppingen drehte sich am Samstag alles um die dicke Knolle. Das Kartoffelfest lockte viele Besucherinnen und Besucher mit kulinarischen Genüssen.

„Schlange stehen“ hieß es am Samstagmittag an der Museumsscheune des Heimatvereins Schöppingen. Der Verein hatte am 1. Oktober ab 11 Uhr wieder zum Kartoffelfest eingeladen. Möhreneintopf, Folienkartoffeln mit verschiedenen Dips und Reibeplätzchen so groß wie Kuchenteller mit Apfelmus und Brot standen auf der Speisekarte - und waren heiß begehrt.Die Sitzplätze für den Verzehr vor Ort im Inneren der Scheune waren fast durchgehend vollständig belegt, und vor dem Scheuneneingang bildeten sich vor drei Bratstationen die Warteschlangen. Anfragen von einzelnen Reibeplätzchen bis hin zu Großbestellungen für die Familie: In Teamarbeit und wie am Fließband arbeiteten die Frauen des Heimatvereins Bestellung für Bestellung ab.Die Handgriffe saßen. Schließlich veranstaltete der Verein diese Aktion bereits seit mehreren Jahren. Dennoch musste man als Gast ein wenig Zeit mitbringen. Viele hatten wohlweislich ihre Behälter dabei, um sich ihr Mittagessen nach Hause zu holen.