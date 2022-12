Wassermanagement gefordert

Herbert Moritz ist Mitglied im Naturschutzbundes und und kann nicht verstehen, wieso die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung Borken nicht wissen, wie viel Grundwasser es gibt..

Nabu-Mitglied Herbert Moritz sieht den Kreis Borken in der Pflicht

„Wir brauchen im Kreis ein Wassermanagement wie es einige andere Kreise schon haben“, sagt Herbert Moritz vom Naturschutzbund. Der Kreis wisse nicht, wie viel Grundwasser es gebe. Damit, so der Heeker, könne auch nicht gesagt werden, wie sich die Grundwasser-Menge entwickele. „Wenn ich als Kreis ein Entnahmerecht vergebe, muss ich auch wissen, was da ist“, sagt Herbert Moritz. Ansonsten sei „der Eimer“ Grundwasser irgendwann leer. Moritz räumt allerdings ein, dass sich der Kreis nur an die gesetzlichen Vorschriften hält.