Brennendes Stroh im Anbau eines Wohnhauses hat am Samstag in der Bauerschaft Ramsberg Feuerwehrleute aus drei Orten beschäftigt. Die Polizei ermittelt.

Brennendes Stroh im Anbau eines Wohnhauses hat am Samstag in der Bauerschaft Ramsberg Feuerwehrleute aus drei Orten beschäftigt

Brennendes Stroh hat am Samstagnachmittag die Freiwilligen Feuerwehren aus Schöppingen, Heek und Asbeck alarmiert. Im Anbau eines Wohnhauses in der Bauerschaft Ramsberg waren gegen 15.45 Uhr etliche gelagerte Strohballen in Brand geraten.