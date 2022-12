Weihnachtliche Vorfreude

Schöppingen

Fast 400 Zuhörer hat Pfarrer Thomas Diedershagen am Sonntag zum Adventskonzert der Feuerwehrkapelle in der St.-Brictius-Kirche begrüßt. Am dritten Adventssonntag (Gaudete) werde der Freude auf das bevorstehende Weihnachtsfest gedacht und diese Freude komme auch in der Musik zum Ausdruck, so Diedershagen.

Von Rupert Joemann