Wieder auf der Suche nach dem perfekten Ehemann

Wann kommt das schon einmal vor? „Ich freue mich auf die Wechseljahre“, ruft eine der Frauen der Theatergruppe St. Brictius während der Probe. Selbstverständlich ist damit nicht das persönliche Wohlbefinden gemeint, sondern das Thema eines Sketchs. Insgesamt zehn komödiantische Szenen haben die Frauen in den vergangenen Wochen eingeübt. Gezeigt werden diese zum einen während der Mitgliederversammlung am Sonntag (29. Januar) um 14.30 Uhr und während des bunten Abends am Montag (30. Januar) um 19.30 Uhr. Beide Veranstaltungen finden in der Kulturhalle statt. Der Eintritt zum bunten Abend ist frei, Spenden für eine Frauenberatungsstelle sind willkommen.

