Winterträume stimmen auf Weihnachtszeit ein

Wenn die Gäste lange bleiben, ist das ein gutes Zeichen. So auch bei den Winterträumen des NSKKV am Samstag und Sonntag.

Wenn die Gäste lange bleiben, ist das ein gutes Zeichen. So auch bei den Winterträumen des NSKKV am Samstag und Sonntag. Bis gegen Mitternacht blieben die Besucher am Samstag trotz der eisigen Temperaturen. Und auch am Sonntag war die Veranstaltung gut besucht. Der musikalische Auftritt der Elferrats- und Prinzenratsmitglieder mit Pfarrer Thomas Diedershagen war sicher der Höhepunkt. Thomas Saar begleitete die Gruppe auf dem Akkordeon.