Wirtschatflich tragfähige Basis

Nach sechs Jahren kommt wieder Bewegung in das baurechtliche Verfahren des bisher nicht genehmigten Ferien- und Freizeitbetriebs des Gutshofs Schulze Althoff. Der Gemeinderat entscheidet am Montag (20. Juni) in seiner Sitzung um 18.30 Uhr im Ratssaal über die geplante Offenlegung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans.