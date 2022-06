„Zeigen, dass wir noch da sind“

Einen ganz besonderen Einsatz hat ein Feuerwehrmann am 6. August auf dem Mühlenwall: Er soll die Gäste beim Karnevalsauftakt des Neuen Schöppinger Kolping Karneval Vereins (NSKKV) zum Lachen bringen.

Sommerkarneval in Schöppingen: „Büttabend light“ zum Auftakt

Mit einem „Büttabend light“ startet der NSKKV am 6. August (Samstag) ab 19 Uhr ins karnevalistische Sommerwochenende. Da die Schöppinger Jecken coronabedingt sowohl im vergangenen Jahr als auch in dieser Session alle Veranstaltungen absagen mussten, gibt es erstmals im August einen Sommerkarneval. Einen Tag nach dem Karnevalsauftakt folgt der Karnevalsumzug am 7. August (Sonntag) ab 13.11 Uhr.