Zeit zum Durchschnaufen

Der vierte Advent ist in Schöppingen schon seit etlichen Jahren die Zeit der Weihnachtsträume des Neuen Schöppinger Kolping Karneval Vereins (NSKKV). Auch in diesem Jahr bieten die Jecken am Samstag (17. Dezember) und Sonntag (18. Dezember) am Alten Rathaus wieder die Gelegenheit, um einmal im Vorweihnachtstrubel durchzuschnaufen. Die Buden sind am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr geöffnet.

