Zum 40-Jährigen erklingen Bach und Mendelssohn

40 Jahre schon verzaubert die Ott-Orgel mit ihrem Klang die Zuhörer in der St. Brictius Pfarrkirche in Schöppingen. Pfingsten 1982 wurde die Orgel feierlich geweiht. Und passend dazu wird an diesem Pfingstsonntag (5. Juni) der runde Geburtstag mit einem Festkonzert gebührend gefeiert. Ab 17 Uhr zieht Paul Lammers die Register. Und davon hat das von Paul und Dieter Ott in Göttingen gebaute Instrument 41.

