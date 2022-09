Zustand an der Bergstraße „keine Dauerlösung“

Der Bürgermeister will die Situation an der Bergstraße im Blick behalten

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren aus Schöppingen dürfen auch in den Oktoberferien das Vechtebad kostenlos nutzen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag auf Antrag der CDU einstimmig. Bereits in den Sommerferien hatte die Gemeinde einen kostenlosen Eintritt für einige Wochen für Kinder und Jugendliche ermöglicht. Damals nutzten knapp 500 Mädchen und Jungen das Angebot.