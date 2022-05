Zwei sollen den Anfang machen

Die UWG-Fraktion hatte im März beantragt, Wohnmobil-Stellplätze auf den Parkplätzen Hallenbad/Sportplatz sowie am Künstlerdorf auszuweisen. Die Verwaltung schlägt jetzt den Mühlenwall als Standort vor.

Die Verwaltung schlägt vor, am Mühlenwall zwei Wohnmobil-Stellplätze zu Testzwecken auszuschildern.

Nach Auffassung der Verwaltung sind die Plätze am Künstlerdorf und Hallenbad/Sportplatz nicht geeignet, da die Parkplätze stark frequentiert seien. „Beim Hallenbad sind zu den Öffnungszeiten die Parkplätze oft belegt, zumal auch die Fitnessstudiobesucher dort parken.“ Beim Parkplatz des ASC seien die Plätze aufgrund der vielen Mannschaften an den Trainingsabenden stark belegt, aber auch am Wochenende, wenn die Mannschaften ihre Spiele haben.