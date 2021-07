Am Mittwochabend hat sich auf der L 608 zwischen Gescher und Hochmoor in Höhe der Einmündung Büschersstiege ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 58-jähriger Kradfahrer aus Ahaus tödlich verunglückte.

Der 58-jährige Kradfahrer aus Ahaus befuhr Polizeiangaben zufolge die L 608 aus Gescher kommend in Richtung Hochmoor. Ein 22-jähriger Mann aus Gescher befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Ackerschlepper die Büschersstiege in nördliche Richtung und wollte auf die L 608 in Richtung Gescher abbiegen. Dabei übersah er den 58-jährigen Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kradfahrer und der Fahrzeugfront des Ackerschleppers.

Der Kradfahrer verstarb aufgrund der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, der Fahrer des Ackerschleppers verletzte sich leicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 608 im Bereich der Unfallstelle bis um 21:30 Uhr gesperrt, entsprechende Verkehrsmaßnahmen wurden durchgeführt. Bei der Unfallaufnahme wurde die Polizei Borken durch Spezialisten vom Polizeipräsidium Münster unterstützt.

Das Verkehrskommissariat Ahaus hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Ahaus (Telefon 02561-926-0) in Verbindung zu setzen.