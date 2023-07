Sexualtäter mit auffälliger Frisur gesucht 

Eine Joggerin wurde auf ihrer Laufroute von einem Mann am Hintern begrabscht. Dieser hat eine so auffällige Frisur, dass die Polizei feststellen konnte, dass es nicht seine erste Tat war.

Am 15. Juli (Samstag) joggte eine Bocholterin gegen 15.15 Uhr auf dem Radweg der Vardingholter Straße. Auf dem Teilstück zwischen der Gerhard-Ahold-Straße und dem Günther-Hochgartz-Ring (kurz vor der Bushaltestelle) näherte sich ein Radfahrer von hinten und kniff ihr ins Gesäß.

Auffällige Frisur sorgt für Hinweise

Der Radfahrer trug ausschließlich an der „Tathand“ einen Gummihandschuh. Er hatte die Geschädigte, die zuvor in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war und dann gewendet hatte, bereits zu dieser Zeit überholt und dann ebenfalls gewendet - offenbar um zielgerichtet der Geschädigten nachzufahren.

Der Täter hat eine auffällige Frisur, seine Haare sind seitlich abrasiert und die Deckhaare bis in den Nackenbereich zurückgegelt. Seine Statur wird als normal beschrieben.

Unterwegs war er mit einem Damenrad. Bereits am 10. Juni war es zu einer ähnlichen Tat gekommen. Anhand der Täterbeschreibung könnten es sich um denselben Täter handeln. In Ergänzung zu der Beschreibung in der damaligen Pressemeldung gab die Geschädigte an, dass die Deckhaare glatt nach hinten frisiert waren. Die Polizei in Bocholt bittet unter 02871/2990 um Hinweise.