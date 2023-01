Tierretter zeigt Jäger nach Tötung von Gänsen an

Die toten Gänse wurden auf die Ladefläche eines Wagens gelegt und mitgenommen. Drei Jäger hatten die zahmen Tiere am See abgeschossen.

Am vergangenen Silvestertag wollte Mario Müller, Mitarbeiter der Tierretter Reken, gemeinsam mit seiner Partnerin wie so oft den Velener Baggersee besuchen, um nach den dort ansässigen Gänsen zu sehen. Auf dem Weg zum See begegnete er unerwartet drei Männern mit Gewehren, die mehrere getötete Gänse als Jagdbeute mit sich trugen, so Müller.