Verdächtiges Fahrzeug flüchtet vor Polizeistreife

In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 wurden bereits sieben Geldautomaten im Kreis Borken gesprengt –die Taten liefen immer nach dem gleichen Schema ab, Die Polizei hat nun in Borken-Weseke wohl eine weitere Sprengung verhindert.

Das Vorgehen der Täter – es waren stets mehrere Personen – war immer das gleiche: Sie sprengten Geldautomaten immer nachts und flüchteten danach mit hochmotorisierten Autos mit sehr hoher Geschwindigkeit vom jeweiligen Tatort.

Weitere Sprengung vermutlich verhindert

In der Nacht zum Mittwoch (29.3.) konnte die Polizei nach eigenen Angaben "mit hoher Wahrscheinlichkeit" eine weitere Tat verhindern: Im Rahmen einer gezielten Überwachung und Präsenz fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 1.35 Uhr im Ortskern von Borken-Weseke ein dunkler A-Klasse Mercedes AMG mit deutschem Kennzeichen auf, in dem mindestens zwei Männer saßen. Der Wagen flüchtete daraufhin direkt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Grenze in Richtung Niederlande. Er konnte im Rahmen der Verfolgung und Fahndung, in die auch die niederländische Polizei eingebunden war, nicht mehr gestoppt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist laut Mitteilung der Polizei ein Zusammenhang mit der Serie von Geldautomatensprengungen "sehr wahrscheinlich".