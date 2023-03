Erneut Geldautomat im Kreis Borken gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (15. März) den Geldautomaten einer Sparkassen-Filiale in Velen gesprengt. Nach Angaben der Polizei explodierte das Gerät an der Kardinal-von-Galen-Straße um 2.49 Uhr.

Das mobile Gebäude wurde bei der Sprengung vollkommen zerstört, auch das Hauptgebäude wurde bei dem Vorfall in Velen beschädigt. Wer die Täter sind, ist derzeit noch unklar.

Geldautomatensprengung in Velen: Polizei sucht nach Hinweisen

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen mehrere Personen nach der Sprengung in einem Audi mit Borkener Kennzeichen geflüchtet sein. Das an dem Auto angebrachte Nummernschild sei zuvor in der Zeit zwischen Dienstag (14. März) um 19.30 Uhr und Mittwoch um 2.49 Uhr am Finkenkamp in Velen geklaut worden. Derzeit ist noch unklar, ob die Täter Beute machen konnten.

Die Fahndung nach den Unbekannten läuft derzeit auf Hochtouren. Sämtliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion I in Borken unter der Nummer 02861/90 00 entgegen. Zudem können Zeuginnen und Zeugen mögliche Bild- oder Videoaufnahmen des Vorfalls auf dem Hinweisportal der Polizei hochladen. Die Sprengung in der Nacht zu Mittwoch ist die zweite binnen weniger Wochen in der Region. Mitte Februar hatten Unbekannte in Ahaus einen Geldautomaten gesprengt.

Bereits über 30 Sprengungen in NRW in diesem Jahr

Nach 182 Geldautomatensprengungen im vergangenen Jahr zählt die Polizei in NRW bereits über 30 derartige Fälle im Jahr 2023. Im Kreis Coesfeld wurden in der Nacht zu Mittwoch an zwei Kontrollstellen gezielt verdächtige Fahrzeuge sowie deren Insassen überprüft, teilt die Polizei Coesfeld mit. Hinweise zu möglichen Automatensprengungen konnten bisher noch nicht erlangt werden. Die wiederholten Sprengungen von Geldautomaten seien für die Polizei in NRW ein Schwerpunktthema, heißt es in einer Mitteilung. „Deshalb schöpfen wir alle Maßnahmen aus und führen regelmäßig gezielte Kontrollen durch“, so die Ermittler.