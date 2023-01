Spezialkräfte stürmten Wohnung am Bogterplatz

Velen

Zu einem Großeinsatz in Ramsdorf ist die Polizei am Donnerstag ausgerückt. Gegen 11 Uhr war ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Von einer „Bedrohungslage“ in einer Wohnung am Bogterplatz war die Rede. Gegen 13.45 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen offenbar niemand.

Von Gabi Kowalczik