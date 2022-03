Der CDU-Abgeordnete Jens Spahn hat jetzt wieder mehr Zeit für seinen Wahlkreis

In der Rolle kannte man ihn lange: Als Bundesgesundheitsminister informierte Jens Spahn über den aktuellen Stand der Corona-Krise

Der erste Eindruck: Jens Spahn wirkt entspannt. Der zweite: Der Macht des Ministers trauert er schon noch hinterher. Nach dem Regierungswechsel habe er schon ein paar Wochen für sich gebraucht, sagt der 41-jährige CDU-Mann. Um das Wahlergebnis zu verdauen, und alles, was auch für ihn damit zusammenhing. Bis Dezember Treffen mit Ministerkollegen, internationale Konferenzen, die Corona-Krise. Kurzum: dauerhaftes Drehen am großen Rad. Jetzt: Wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in der Opposition, Fraktionsvize – und Zeit für die Heimat. „Von 300 km/h auf zehn“, sagt Spahn und grinst.