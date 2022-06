WDR verzichtet auf Vollstreckung

Der Borkener Georg Thiel, der lieber ins Gefängnis gegangen ist als Rundfunkgebühren zu bezahlen, hatte in einem Punkt Erfolg: Der WDR hat momentan die Vollstreckung laut einer Sprecherin eingestellt, verzichtet aber nicht generell auf die ausstehende Forderung. Der „GEZ-Rebell“ schuldet dem Sender 465 Euro und 50 Cent. Ein Sprecher des Verwaltungsgerichts in Münster hat am Dienstag gesagt, dass der Sender seine Forderungen nicht länger vollstrecken will.

