50 Künstlerinnen und Künstler stellen aus

Die Jahresausstellung der Kunstschule Senden wird am Sonntag um 11 Uhr in der Steverhalle eröffnet. 50 Künstlerinnen und Künstler zeigen dort bis zum 19. März ihre Werke.

Im Malatelier bekommen mehrere Bilder den letzten Feinschliff für die Jahresausstellung der Kunstschule Senden. Sie wird am Sonntag (12. März) um 11 Uhr im Foyer der Steverhalle eröffnet. 50 Künstlerinnen und Künstler zeigen neben Gemälden auch Skulpturen und Installationen.

„Die Besucher dürfen sich auf eine große Bandbreite von Arbeiten aus den zurückliegenden anderthalb Jahren freuen“, kündigt Trutz Bieck, Dozent an der Kunstschule, an. Bürgermeister Sebastian Täger begrüßt die Gäste der Vernissage. Andrea Mantke, Vorsitzende der Kunstschule Senden e.V., führt in die Ausstellung ein. Für den musikalischen Rahmen sorgt Heri Koch.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Kostenlos ist auch die Teilnahme am „Besonderen Abend“ am Dienstag um 19.30 Uhr möglich. Dort warten neben drei Kurzvorträgen zum Thema „Impuls oder Inspiration – Wege zum künstlerischen Werk“ sowie ein Buffet und Getränke auf alle Interessierten in der Steverhalle.