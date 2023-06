A43: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Am Donnerstagabend (22. Juni, 19.58 Uhr) sind drei Personen auf der Autobahn 43 bei Dülmen schwer verletzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Münster. Auf der durch den Starkregen nassen Fahrbahn verlor der Mann aus Herten plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Reifen des Fahrzeugs verfügten laut Pressemitteilung über eine zu geringe Profiltiefe.

Der 49-jährige Fahrer war in Richtung Recklinghausen unterwegs, als der Wagen von der Straße abkam und sich überschlug. Er und zwei seiner Mitfahrer wurden von Rettungskräften schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Für die Unfallaufnahme sperrten Polizisten den rechten Fahrstreifen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Münsterland war es am Donnerstagabend wegen des Unwetters zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen gekommen.