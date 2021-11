100 Jahre beflügelte Geschichte

Der Taubenverein „Eilbote Herbern“ feierte am Freitagabend seinen 100. Geburtstag mit Siegerehrung im Golfcafé „Hugo am Schloss“. Im festlichen Rahmen der Veranstaltung überreichte der Vereinsvorsitzende Wolfgang Korte die bei den Preisflügen errungenen Urkunden an die Züchter Kurt und Gertrud Thienel, Korte & Söhne sowie Hubertus Bockel.

Kurt und Gertrud Thienel errangen die Vereinsmeisterschaft, die Vereinsweibchenmeisterschaft und stellten den besten Altvogel sowie das beste Altweibchen 2021. Korte & Söhne errangen die Vereinsjährigenmeisterschaft, haben das beste jährige Weibchen und wurden Vereinsgeneralmeister mit 33 Preisen. Hubertus Bockel wurde Jungtaubenmeister und stellte die beste Jungtaube sowie den besten jährigen Vogel.

Differenzen führten zur Abspaltung

Alle Vereinsmitglieder waren mit ihren Partnerinnen zu dem Festabend erschienen und plauderten in geselliger Runde über vergangene Zeiten. Angefangen hat alles 1921, als der Verein gegründet und beim Deutschen Brieftaubenverband angemeldet wurde. Der Verein schloss sich damals der Reisevereinigung Drensteinfurt an. 1969 kam es dann zu Differenzen mit dieser Reisevereinigung. Und die Brieftaubenzuchtvereine der Gemeinden Ascheberg, Davensberg und Herbern verließen die Reisevereinigung.

Damals nahmen von 23 Mitgliedern des Vereins 14 aktiv am Taubensport teil. Gründungsmitglieder waren: Heinrich Pettentrup, Gottfried Waltermann und Heinz Närdemann. Seit dieser Zeit ist vieles passiert. Acht Mitglieder verließen den Verein und gründeten den Verein „Berg & Tal“. Außerdem wurden sechs Züchter aus Werne in den Verein „Eilbote“ aufgenommen. Gertrud Thienel und Hedwig Stohlbrink wurden 1974 als erste Frauen offiziell im Verein aufgenommen. Getrud Thienel ist heute noch zusammen mit ihrem Mann Kurt aktives Vereinsmitglied.

Gemeinsam die Ärmel hochgekrempelt

Als Wolfgang Korte 1993 den Verein als Vorsitzender übernahm, wurden ein Jahr später die Ärmel hochgekrempelt. Nach Auflösung der langjährigen Einsatzstelle Große Budde wurde im Jahr 1994 von den beiden Herberner Vereinen eine Taubeneinsatzhalle auf dem Gelände des alten Bauhofes gebaut. Dort findet bis heute das Einsatzgeschäft beider Vereine statt. Heute sind noch drei Züchter vom Verein „Eilbote“ und fünf Züchter vom „Verein Berg & Tal“ aktiv.

Die Reisepläne für die Taubensaison 2022 stehen aufgrund der andauernden Pandemie noch nicht fest.