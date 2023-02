100er-Marke gemeinsam knacken

Insgesamt 98 Sportabzeichen galt es am Montagnachmittag beim SV Arminia Appelhülsen zu verleihen. „Eine schöne Zahl“, findet Dirk Randhahn, Leiter der Abteilung Leichtathletik. Bei einer kleinen Feierstunde im Sportzentrum überreichte er den Athleten ihre Abzeichen und Urkunden. Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von seiner Ehefrau Birgit Randhahn und von Ulrike Mersmann, die bis zuletzt vor Ort blieb, um auch noch den letzten Nachzüglern ihre Urkunden auszuhändigen.

Arminia und Marienschule kooperieren

Dass es in diesem Jahr so viele Ehrungen gab, liegt auch an einer neuen Kooperation mit der St. Marienschule. Der Kontakt sei über Grundschüler entstanden, die bereits im Verein aktiv waren. Randhahn ist es wichtig, dass sportliche Leistungen auch losgelöst vom Verein erzielt werden können: „Das geht eigentlich überall.“ So hatten sich im vergangenen Jahr 16 Schüler der Klasse 3a und elf Schüler der Klasse 3b an dem Sportabzeichen-Prüfungen versucht – viele mit Erfolg. Die Zusammenarbeit sei an der Schule so gut angekommen, dass man sie fortsetzen will, berichtet Randhahn

Natürlich gab es auch im Verein selbst einige Urkunden zu verteilen. 17 Fußballspieler der A- und D-Jugend hatten sich ihr Abzeichen verdient. Trainer Markus Droste zu Vischering ließ es sich nicht nehmen, diese persönlich zu überreichen.

40 goldene, 36 silberne und 22 bronzene Abzeichen

Insgesamt wurden am Montagabend 40 goldene, 36 silberne und 22 bronzene Abzeichen überreicht. Ihr 47. Sportabzeichen nahm Birgit Randhahn entgegen. Damit war sie die Spitzenreiterin unter den versammelten Sportlern.

Als jüngste Teilnehmerin erreichte Nina Kessler mit gerade einmal sechs Jahren ihr erstes Gold. Die Familien Wichmann, Waltering und Randhahn nahmen Familiensportabzeichen entgegen.

Obwohl 98 Urkunden schon von einer beachtlichen Leistung zeugen, will die Arminia in diesem Jahr noch etwas nachlegen. Denn, so sieht es Dirk Randhahn, „die 100 knacken wäre auch schön“.