11 .000 Dachziegel bestellt

Ascheberg

In den kommenden Jahren stehen rund um die Kirche und das Pfarrheim einige Jubiläen an. Zu den Feierlichkeiten soll das Pfarrheim frisch renoviert in neuem Glanz erstrahlen. Nach den ersten Arbeiten im Dezember wird in der kommenden Woche das Dach abgedeckt.

Von Ann-Christin Frank