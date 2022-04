12 022 Ascheberger dürfen an die Urne

12 022 Aschebergerinnen und Ascheberger dürfen am 15. Mai an die Wahlurne, um über den neuen Landtag abzustimmen – oder bereits im Vorfeld per Briefwahl. Die Wahlbenachrichtigungskarten werden aktuell verschickt.

In zwei Wahlkabinen ist in Ausnahmefällen bereits ab Mittwoch (13. April) eine unmittelbare Stimmabgabe per Briefwahl möglich.

Die Wählerverzeichnisse für die Landtagswahl am 15. Mai wurden Anfang April erstellt. In der Gemeinde Ascheberg sind aktuell 12 022 Personen wahlberechtigt. Seit Dienstag erfolgt die Zustellung der Wahlbenachrichtigungskarten in der Gemeinde Ascheberg, berichtet diese in einer Pressemitteilung.

Wer bis zum 24. April keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte das umgehend beim Wahlamt der Gemeinde im Rathaus, Dieningstraße 7,

0 25 93 / 6 09 10 18 und 6 0910 15 oder per E-Mail an wahl@ascheberg.de überprüfen lassen. Das Wählerverzeichnis kann vom 25. bis 29. April vormittags von 8 bis 12.30 Uhr am Dienstagnachmittag von 13.30 bis 17 Uhr sowie am Donnerstagnachmittag von 13.30 bis 16.00 Uhr im Wahlamt eingesehen werden.

Gemeinde rechnet mit höherer Briefwahlnachfrage

Wegen der Corona-Pandemie rechnet die Gemeinde mit einer höheren Briefwahlnachfrage. Die Unterlagen sind schriftlich oder persönlich beim Wahlamt anzufordern. Hierzu kann der Wahlscheinantrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte benutzt werden oder der Online-Wahlscheinantrag unter www.ascheberg.de. Die Schriftform ist auch per Telefax (0 25 93 / 9 87 83) oder E-Mail (wahl@ascheberg.de) gewahrt.

Im Bürgerforum des Rathauses wird ab Mittwoch (13. April) wieder ein Briefwahlbüro eingerichtet. In zwei Wahlkabinen ist in Ausnahmefällen auch eine unmittelbare Stimmabgabe möglich ist. Das Rathaus ist ab sofort nur über den Haupteingang zugänglich. Das Wahlamt bittet dringend darum, beim Besuch im Rathaus weiterhin einen Mundschutz zu tragen. Außerdem wird darum gebeten, aus Gründen des Infektionsschutzes die Briefwahlunterlagen möglichst schriftlich oder online zu beantragen und zuhause auszufüllen.

Ein Wahlscheinantrag für eine andere Person kann nur gegen Vorlage einer schriftlichen Vollmacht gestellt werden, und die Mitnahme von Wahlunterlagen für andere Personen ist ebenfalls nur mit schriftlicher Vollmacht möglich und auf maximal vier Personen begrenzt.

Die Wahl findet wieder in acht Wahllokalen (vier in Ascheberg, drei in Herbern und eines in Davensberg) statt. Zusätzlich werden fünf Briefwahlvorstände gebildet. „Es ist erfreulich, dass die Wahlvorstände weitestgehend komplett sind“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.