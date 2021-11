149 Preise versüßen die Weihnacht

Der neue Ascheberger Adventskalender ist wieder ebenso attraktiv wie seine Vorgänger: 149 Preise im Gesamtwert von rund 9.300 Euro versüßen die Weihnacht. Als Hauptpreis winkt ein Goldbarren. Der Verkauf beginnt am Samstag (20. November).

Günter Schwalbe und Bernd Heitmann vom Pro-Ascheberg-Vorstand freuen sich, dass sich 81 Unternehmen mit 149 Preisen an der Adventskalender-Aktion beteiligen.

Der von vielen herbeigesehnte sechste Ascheberger Adventskalender ist nun endlich in den Verkaufsstellen eingetroffen. Der Verkauf beginnt bei Blumen Heitmann, Bücher Schwalbe und im Hotel Restaurant Clemens August in Davensberg am Samstag (20. November) zu den jeweiligen Öffnungszeiten, teilt der Gewerbeverein Pro Ascheberg mit.

An Attraktivität hat der Kalender nicht verloren: Sachpreise und Gutscheine aus den Unternehmen, Restaurantgutscheine und als Hauptgewinn nochmals ein Goldbarren im Wert von circa 1.000 Euro (gesponsert von der Bürgerstiftung Ascheberg und Pro Ascheberg). Der Erlös wird wie in jedem Jahr über die Bürgerstiftung an karitative Einrichtungen und Vereine breit gestreut werden. Aus den Erlösen der Kalenderverkäufe wurden durch die Bürgerstiftung im Jahr 2021 über 8.000 Euro verteilt.

Unternehmen spenden mehr Gutscheine

Steht sicherlich der gute Zweck bei spendenden Unternehmen und KäuferInnen im Vordergrund, so ist aber auch die Aussicht auf einen wertvollen Preis ein großer Kaufanreiz: „In diesem Jahr werden deutlich mehr Ascheberg Gutscheine von unseren Unternehmen gespendet. Das zeigt die große Akzeptanz dieses Gutscheins bei Unternehmen und Kunden“, so Bernd Heitmann, Vorsitzender von Pro Ascheberg. Er freut sich nicht nur über die Erfolgsstory des 2019 eingeführten (Online-)Gutscheins. Er findet es besonders beachtlich, dass die Gewinnsumme leicht gesteigert werden konnte, obwohl die Coronakrise einige Wirtschaftsbereiche hart getroffen hat.

Die Kalender sind durchnummeriert. Ab dem 1. Dezember werden täglich die Gewinnnummern in den Westfälischen Nachrichten, auf der Facebook-Seite und auf der Homepage von Pro Ascheberg veröffentlicht. Darüber hinaus liegen die Gewinnlisten bei Blumen Heitmann und Bücher Schwalbe aus, heißt es in der Pressenotiz.

Goldbarren im Wert von 1.000 Euro zu gewinnen

Insgesamt 81 Unternehmen (Vorjahr: 78) beteiligen sich an der Aktion mit 149 Preisen (142) im Gesamtwert von fast 9.300 Euro (9.200 Euro). Ebenso wie im Vorjahr erscheint der Adventskalender in einer Auflage von 2.800 Exemplaren.

Nach dem Start am 20. November läuft der Verkauf bis zum 30. November – oder endet vorher, falls alle Exemplare vergeben sein sollten. Die kleinsten Preise haben einen Wert von fünf Euro. Hauptpreis ist besagter Goldbarren im Wert von circa 1.000 Euro.

Die Ziehung der Gewinner erfolgt nach dem Verkauf des letzten Kalenders oder am 30. November. Falls wider Erwarten nicht alle Exemplare verkauft werden, kommen nur die Nummern der verkauften Kalender in die Ziehung. Somit werden alle Gewinne ausgeschüttet. Die Gewinne können ab dem Tag der Veröffentlichung bei den spendenden Firmen gegen Vorlage des Kalenders abgeholt werden.

Das Bild des neuen Ascheberger Adventskalenders hat Theo Heitbaum für die Aktion unentgeltlich zur Verfügung gestellt.