18 Kilo Gepäck für sechs Wochen

Ascheberg

Langstreckenfahrer Christoph Hönig tritt gerne in die Pedale. Jetzt geht es für den Ascheberger nach Schottland – und das nicht zum ersten Mal. Nach mehrfacher Teilnahme an dem London-Edinburgh-London-Wettbewerb erkundet er das Vereinigte Königreich nun in seinem eigenen Tempo.

Von Ann-Christin Frank