200 Jahre Zusammenhalt mit jeder Menge Lebensfreude

Lange hat sie gedauert, die coronabedingte Zwangspause in Sachen Schützenfest. Am kommenden Wochenende (10. bis 12. Juni) wird das Jubiläum „200 Jahre Bürgerschützenverein Herbern“ gefeiert. Und die Schützen wie auch die Herberner insgesamt haben „so richtig Bock“ darauf, formuliert Vereinsvorsitzender Karsten Nägeler.

Los geht es am Freitag (10. Juni) um 11 Uhr mit dem Einschießen durch die Kanoniere. Nach dem Antreten an der Talstraße wird das Königspaares Tim Röwekamp und Anna Walter abgeholt. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal findet am Schützenplatz ab 16.30 Uhr das Königsschießen statt.

Gastschützenkönig wird ermittelt

Samstag (11. Juni) ist der Haupttag des Jubiläumsfestes: Um 12.45 Uhr ist Antreten auf der Amtswiese. Nachdem der neue König abgeholt worden ist, wird das Fest um 14 Uhr fortgesetzt. Dann werden 13 Gastvereine und acht Musikzügen an den Sammelpunkten erwartet. Ab 14.30 Uhr findet ein Sternmarsch zum Sportplatz an der Werner Straße statt.

Ab 16 Uhr geht es weiter zum Graf von Merfeldt- Schützenplatz, wo ein Gastschützenkönig ausgeschossen wird. Um 19.30 Uhr wird beim großen Königsball getanzt und gefeiert. Das Festzelt steht in diesem Jahr am Schützenplatz.

Am 12. Juni (Sonntag) wird um 10.30 Uhr ein Feldgottesdienst im Festzelt gefeiert. Um 13 Uhr stehen Ehrungen auf dem Programm. Anschließend klingt das dreitägige Fest aus.

Die Schützen würden sich freuen, wenn die Straßen für die Umzüge festlich geschmückt werden. Des Weiteren stehen die Marschrouten und weitere Informationen zum Jubiläumsfest auf der Homepage des Vereins.