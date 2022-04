21 .000 Euro Bußgeld für Viehtransporter

Ein Bußgeld für mehrere Verstöße muss der Fahrer eines Viehtransportes zahlen. Die Polizei stoppte ihn in Ascheberg zunächst wegen eines beschädigten Reifens. Auch auf den Unternehmer wartet eine saftige Strafe.

Jeder Lkw, der für gewerbliche Viehtransporte bestimmt ist, hat mehrere Fäkalienklappen eingebaut. Ein Fahrer in Ascheberg hatte diese nicht geschlossen.

Der Verkehrsdienst der Polizei hielt am Mittwoch (30. März) gegen 13 Uhr einen Viehtransporter aufgrund eines beschädigten Reifens am Anhänger auf dem Haselburger Damm an und kontrollierte ihn. Dabei stellten die Beamten zusätzliche Verstöße gegen das Tierseuchenrecht sowie gegen Sozialvorschriften fest.

Jeder Lkw, der für gewerbliche Viehtransporte bestimmt ist, hat mehrere Fäkalienklappen eingebaut. Der 23-jährige Fahrer aus Olfen fuhr mit 162 geladenen Mastschweinen und geöffneten Fäkalienklappen. Damit verstieß er gegen die Viehverkehrsverordnung, da Kot und Urin der Tiere ungehindert auf die Straße gelangen konnten. Bei der Überprüfung des digitalen Kontrollgeräts fiel wiederum auf, dass der Mann keine Fahrerkarte eingelegt hatte. Damit war eine Überprüfung hinsichtlich der Sozialvorschriften, sprich seiner Lenk- und Ruhezeiten, nicht möglich. Die Weiterfahrt zum Schlachthof wurde nur unter verschiedenen Auflagen gestattet. Bei der Auswertung der Fahrzeugdaten konnte weiterhin ermittelt werden, dass der Lkw an 21 Tagen im Monat März 2022 ohne Fahrerkarte gefahren wurde.

Die Beamten verhängten gegen den Fahrer ein Bußgeld von rund 380 Euro. Die Verstöße beim Benutzen des Fahrtenschreibers kostet den Unternehmer rund 21 000 Euro Strafe.