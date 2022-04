250 .000 Euro für neues Feuerwehrgerätehaus

Mit einem dicken Ostergeschenk im Gepäck besuchte am Samstag der CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Panske den Herberner Löschzug. Eine Viertelmillion Euro aus Landesmitteln sollen in den Neubau der Feuerwache fließen.

250.000 Euro für den Löschzug Herbern der Gemeinde Ascheberg. Dieses Ostergeschenk überreichte am Samstag CDU-Landtagsabgeordneter Dietmar Panske Löschzugführer Carsten Gausepohl. Die Fördersumme soll in den Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Lindenstraße einfließen.

Das Heimat- und Kommunalministerium investiert nun zum zweiten Mal in Folge in die Ausstattung der Feuerwehr: Im Rahmen der Dorferneuerung stehen in diesem Jahr insgesamt rund 20,1 Millionen Euro für zum Beispiel den Neubau oder die Erhaltung von Feuerwehrhäusern in Dörfern und Gemeinden zur Verfügung. Dazu erklärt Dietmar Panske: „Sie kommen, wenn es brennt, und retten teilweise unter Lebensgefahr andere Menschen. Unsere Feuerwehrleute sind Helden.“ Deshalb wolle man die vielen ehren- und hauptamtlichen Wehrleute unterstützen.

Infoveranstaltung am 25. April

Ein großes Dankeschön gab es telefonisch schon von Bürgermeister Thomas Stohldreier. Auch Carsten Gausepohl war begeistert über diesen unverhofften Geldsegen. Wann der Neubau endlich gestartet werden kann, steht zur Zeit noch in den Sternen. Die Bürgerinitiative 3 gegen 33 mit Ina Harenbrock und Marcus Lerche sieht das Bauvorhaben nach wie vor kritisch (die WN berichteten).

Eine Informationsveranstaltung der Gemeinde Ascheberg dazu findet am Montag (25. April) um 18 Uhr in der Aula in Herbern statt.