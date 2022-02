26 Buchen müssen weichen

An der Hegermestraße sind 26 der 38 Buchen von massiven Trocken- und Hitzeschäden betroffen. Da diese Bäume die Verkehrssicherheit gefährden, werden sie in diesen Tagen gefällt. Die Lücken sollen zeitnah geschlossen werden.

Geschwächt von Trockenheit und Hitze, befallen von Brandkrustenpilz und Spaltblättling – 26 der 38 Buchen an der Hegemerstraße werden in dieser Woche von Mitarbeitern des Bauhofs aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt.

Im Herbst von der Politik beschlossen und jetzt von den Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde in die Tat umgesetzt: 26 der insgesamt 38 Buchen entlang der Hegemerstraße werden in diesen Tagen gefällt. Der Grund für den Einsatz der Motorsäge: die fehlende Verkehrssicherheit. Die betroffenen Bäume sind so stark geschädigt, dass sie jederzeit Teile der Krone verlieren oder der komplette Stamm durchbrechen könnte.

Trocken- und Hitzeschäden

Zu diesem Urteil war ein zertifizierter Baumkontrolleur gekommen, der den Bestand an der Hegemerstraße unter die Lupe genommen hatte, nachdem Mitarbeiter des Bauhofes vor rund einem Jahr beobachtet hatten, dass viele der dortigen Buchen erkrankt waren. Der Experte von „Grüner Zweig“ hatte in seiner anschließenden Untersuchung festgestellt, dass insgesamt 26 Buchen massive Trocken- und Hitzeschäden aufweisen. An den Bäumen löse sich wegen der Schäden großflächig die Rinde ab. Die Buchen seien mit Brandkrustenpilz und Spaltblättling befallen. Durch den Brandkrustenpilz, der tief in das Holz eindringe, könnten die Bäume unerwartet und ohne erkennbare Vorwarnung durchbrechen, so seine Warnung damals.

Nachpflanzung mit resistenten Bäumen

Im November vergangenen Jahres wurde das Thema dann im Nachhaltigkeitsausschuss diskutiert (die Westfälischen Nachrichten berichteten). Vorab hatte die Verwaltung auch geprüft, ob es sich bei der Baumreihe um eine nach dem Landesnaturschutzgesetz geschützte Allee handelt. Im landesweiten Alleenkataster sei sie nur „nachrichtlich“ als Baumreihe dargestellt, so die Gemeinde. Trotzdem hatte die Verwaltung die Untere Naturschutzbehörde informiert. Von dort war zwar unterstrichen worden, dass es sich bei dem Baumbestand entlang der Hegemerstraße um eine Baumreihe im Sinne des Gesetzes handele und dass die Beseitigung der Bäume einen Eingriff im Sinne der Gesetze darstellen würde. Da es sich jedoch nur um eine Einzelstammentnahme aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht handele und eine Nachpflanzung an Ort und Stelle erfolge, bestünden seitens der Unteren Naturschutzbehörde keine Bedenken gegen das Fällen.

Die Lücken sollen zeitnah durch Neuanpflanzungen geschlossen werden. Dabei will die Gemeinde auf Baumsorten setzen, die mit der zunehmenden Wärme und Trockenheit besser zurechtkommen.