26 kranke Buchen sollen gefällt werden

Die Gemeinde Ascheberg will 26 von 38 untersuchten Buchen an der Hegemerstraße in Ascheberg im Winter fällen lassen. Begründet wird die Aktion, die am Dienstag (23. November) im Nachhaltigkeits- und Mobilitätsausschuss vorgestellt wird, mit der Verkehrssicherungspflicht.

Die Verwaltung berichtet, dass Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Ascheberg festgestellt hätten, dass viele Buchen in der Hegemerstraße erkrankt seien. Im Februar wurde der Ausschuss informiert, dass akut erkrankte Bäume gefällt würden. Aus diesem Grund sei zu Beginn des Monats bei der regelmäßigen Baumkontrolle durch einen zertifizierten Baumkontrolleur von „Grüner Zweig“ der Bestand geprüft worden. Der Experte habe festgestellt, dass insgesamt 26 Buchen massive Trocken- und Hitzeschäden aufweisen. An den Bäumen würde sich wegen der Schäden großflächig die Rinde ablösen. Die Buchen seien mit Brandkrustenpilz und Spaltblättling befallen. Durch den Brandkrustenpilz, der tief in das Holz eindringe, könnten die Bäume unerwartet und ohne erkennbare Vorwarnung durchbrechen.

Baumreihe ist nachrichtlich eine Allee

Die Verwaltung habe auch geprüft, ob es sich bei der Baumreihe um eine nach dem Landesnaturschutzgesetz geschützte Allee handelt. Im landesweiten Alleenkataster sei sie nur nachrichtlich als Baumreihe dargestellt. Trotzdem habe die Verwaltung die Untere Naturschutzbehörde informiert. Von dort sei zwar unterstrichen worden, dass es sich bei dem Baumbestand entlang der Hegemerstraße um eine Baumreihe im Sinne des Gesetzes handele und dass die Beseitigung der Bäume einen Eingriff im Sinne der Gesetze darstellen würde. Da es sich jedoch nur um eine Einzelstammentnahme aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht handele und eine Nachpflanzung an Ort und Stelle erfolge, bestünden seitens der Unteren Naturschutzbehörde keine Bedenken gegen das Fällen.

Verwaltung bittet um Regeln

In der Vorlage eröffnet die Verwaltung dem Ausschuss auch die Möglichkeit, sich künftig nicht mehr mit Fällaktionen beschäftigen zu müssen, wenn es um die Verkehrssicherheit geht und vorher durch einen zertifizierter Baumkontrolleur des Ascheberger Bauhofes, einen Fachgutachter, sowie die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld die Notwendigkeit festgestellt worden sei.