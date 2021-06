29 Münsterland-Kommunen ohne Corona-Fall

Kein einziger Corona-Fall – über diese „Null“ können sich derzeit die Menschen in 29 Münsterland-Kommunen freuen. Ein Blick nach Ascheberg zeigt, dass neben Optimismus immer noch Vorsicht vorherrscht.

In knapp der Hälfte der Münsterlandkommunen gibt es derzeit keine einzige nachgewiesene Corona-Infektion.

Der ganze Ort coronafrei. Das gilt jetzt in Ascheberg - immerhin ein Ort mit 15.000 Einwohnern. In den vier Münsterlandkreisen steht nach Angaben der Gesundheitsämter jetzt bei fast der Hälfte der Kommunen bei der Zahl der aktuell Infizierten eine Null. In 29 von 65 Orten ist das der Fall.

Wenn tatsächlich die Null erreicht wird, dann ist das nach der langen Pandemiezeit schon etwas Besonderes. Aber längst kein Grund um übermütig zu werden.

Die coronafreien Orte im Münsterland: