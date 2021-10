Wer in Ascheberg in den vergangenen Monaten ein Haus verkauft hat, musste sich um Interessenten nicht sorgen. Im Gegenteil: Immobilienfachleute greifen immer öfter auf ein Bieterverfahren für mehr Chancengleichheit zurück.

„3 - 2 -1- meins“ – der Ebay-Slogan bietet sich an. Tatsächlich haben Menschen auch Gebrauchtes abzugeben. Nur geht es nicht um ein altes Buch oder eine unbenutzte Kamera. Immer öfter wechseln gebrauchte Immobilien in der Gemeinde Ascheberg in einem Bieterverfahren den Besitzer. „Wenn das Interesse groß ist, haben alle Interessenten bei dem Verfahren die gleiche Chance“, berichtet Tanja Ostgathe von der Volksbank Ascheberg-Herbern. Und das Immobilien-Interesse im Speckgürtel von Münster ist aktuell sehr groß.