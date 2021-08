36 Menschen gepikst

Eine lange Schlange bildete sich am Samstagnachmittag nicht. Nur 36 Menschen nahmen das Angebot des mobilen Impfmobils in Ascheberg in Anspruch.

Ein insgesamt zwölfköpfiges Team war am Samstag beim Impfmobil in Ascheberg im Einsatz. Insgesamt 36 Menschen nahmen das Impfangebot wahr.

Eine Anmeldung war am Samstag nicht nötig, als das Impfmobil des Kreis Coesfeld in Ascheberg vor dem Pfarrheim Halt machte. Von 16 Uhr bis 18.30 Uhr konnten Impfwillige das Angebot nutzen. Eine lange Schlange bildete sich in diesem Zeitraum jedoch nicht. Monika Humpert (DRK) und Benedikt Kaenders (Impfzentrum Dülmen), die zu dem insgesamt zwölfköpfigen Team zählten, das am Impfmobil seinen Dienst verrichtete, fassten die Bilanz zahlentechnisch in Worte: „Insgesamt 36 Menschen haben sich impfen lassen. Zehn wählten den Impfstoff Johnson & Johnson, 26 entschieden sich für BioNTech Pfizer.“

Die Altersgruppe der Impfwilligen war dabei bunt gemischt. Eine Frage, die des Öfteren aufkam, war die nach den Nebenwirkungen. „Manche merken da gar nichts, andere kämpfen mit Nebenwirkungen“, wusste Humpert. Die entsprechenden Aufklärungsgespräche führte die zuständige Ärztin Sarah Ern. Während das Impfmobil mit den Impfstoffen draußen vor dem Pfarrheim parkte, verwandelte sich die Pfarrbücherei für zweieinhalb Stunden in eine Impfpraxis, der Charlie-Brown-Raum zum Wartezimmer. Pfarrer Stefan Schürmeyer bewirtete das Team mit Kaffee und Nervennahrung.

Am 21. August steht das Impfmobil in Herbern an der Sportanlage Siepen, am 25. August in Davensberg am Dorfgemeinschaftshaus.